ЦБ пока не планирует переносить сроки подключения банков к СБП из-за пандемии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Банк России хотел бы сохранить без изменений установленный в прошлом году срок обязательного подключения банков с универсальной лицензией к Системе быстрых платежей. Регулятор считает, что большинство банков успеют подключиться к 1 октября 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

Ранее Ассоциация банков России обратилась к ЦБ с просьбой перенести на год сроки подключения банков с универсальной лицензией к СБП до 1 октября 2021 года, поскольку в условиях пандемии коронавируса малые и средние банки могут столкнуться со сложностями при присоединении к системе.

"Сроки подключения банков к СБП, установленные еще в прошлом году (1 октября 2020 года для банков с универсальной лицензией), желательно сохранить без изменений, так как этот функционал необходим прежде всего нашим гражданам. По нашей информации, большинство банков планируют подключиться в эти сроки", - сказали в пресс-службе ЦБ.

В Банке России отмечают, что на сегодняшний день к СБП подключены порядка 60 банков и еще 180 кредитных организаций проводят мероприятия по присоединению к системе.

Также регулятор подчеркивает, что СБП позволяет россиянам мгновенно переводить средства по номеру мобильного телефона. Причем суммы до 100 тыс. рублей в месяц банки переводят через СБП бесплатно. Это важно как в текущей ситуации пандемии коронавируса, так и в целом, учитывая социальную значимость такой услуги, считают в ЦБ.