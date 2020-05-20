{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

ЦБ пока не планирует переносить сроки подключения банков к СБП из-за пандемии

Ранее с такой просьбой обратилась Ассоциация банков России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Банк России хотел бы сохранить без изменений установленный в прошлом году срок обязательного подключения банков с универсальной лицензией к Системе быстрых платежей. Регулятор считает, что большинство банков успеют подключиться к 1 октября 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ранее Ассоциация банков России обратилась к ЦБ с просьбой перенести на год сроки подключения банков с универсальной лицензией к СБП до 1 октября 2021 года, поскольку в условиях пандемии коронавируса малые и средние банки могут столкнуться со сложностями при присоединении к системе.

"Сроки подключения банков к СБП, установленные еще в прошлом году (1 октября 2020 года для банков с универсальной лицензией), желательно сохранить без изменений, так как этот функционал необходим прежде всего нашим гражданам. По нашей информации, большинство банков планируют подключиться в эти сроки", - сказали в пресс-службе ЦБ.

В Банке России отмечают, что на сегодняшний день к СБП подключены порядка 60 банков и еще 180 кредитных организаций проводят мероприятия по присоединению к системе.

Также регулятор подчеркивает, что СБП позволяет россиянам мгновенно переводить средства по номеру мобильного телефона. Причем суммы до 100 тыс. рублей в месяц банки переводят через СБП бесплатно. Это важно как в текущей ситуации пандемии коронавируса, так и в целом, учитывая социальную значимость такой услуги, считают в ЦБ.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Совет директоров "Роснефти" 21 мая выберет главного исполнительного директора
В настоящее время им является Игорь Сечин, который возглавил компанию в мае 2012 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС