Доходы от экспорта электроэнергии из России в январе - марте упали вдвое

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Доходы от экспорта электроэнергии из России в январе - марте 2020 года снизились на 56% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года и достигли $112,7 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

Физический объем экспорта электроэнергии составил 2,749 млрд кВт/ч и снизился на 46%.

В марте экспорт электроэнергии в сравнении с февралем этого года упал на 60%, до 352 млн кВт/ч. Доходы от экспорта электроэнергии в марте снизились на 49% к февралю, составив $40,2 млн.