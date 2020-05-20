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Доходы от экспорта электроэнергии из России в январе - марте упали вдвое

В ФТС уточнили, что падение достигло $112,7 млн

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Доходы от экспорта электроэнергии из России в январе - марте 2020 года снизились на 56% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года и достигли $112,7 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

Физический объем экспорта электроэнергии составил 2,749 млрд кВт/ч и снизился на 46%.

В марте экспорт электроэнергии в сравнении с февралем этого года упал на 60%, до 352 млн кВт/ч. Доходы от экспорта электроэнергии в марте снизились на 49% к февралю, составив $40,2 млн.

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