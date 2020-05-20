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Валенса: приобретение газа в России экономически выгоднее Польше, чем закупки в США

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что газ закупается в США из-за того, что страны не могут договориться

ВАРШАВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польше экономически выгоднее и проще покупать газ в России, а не в США. Такое мнение высказал в интервью ТАСС лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса.

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Отвечая на вопрос о решении Польши отказаться с 2022 года от закупок российского газа, заменив его, в частности, американским СПГ, Валенса выразил мнение, что это гораздо дороже. "Из Москвы до Варшавы ближе, чем из Нью-Йорка. Там просто должно быть дороже. Зачем нам эта дороговизна?", - пояснил он.

"Если справедливо все считать, то вполовину дешевле из Москвы, чем из Нью-Йорка. Это очевидно. Зачем покупать дороже, если можно вместо этого повысить зарплаты. Но из-за того, что мы не можем договориться, не доверяем друг другу, мы спасаемся как можем и покупаем в США", - сказал он.

Польша использует около 18 млрд кубометров газа в год. Власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставки газа после его завершения в 2022 году. Это соглашение предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд кубометров газа в год.

В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки Польшей сжиженного природного газа (СПГ), который поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце, а также строительства газопровода Baltic Pipe ("Балтик пайп"), который в проекте должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.

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