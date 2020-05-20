Мишустин освободил от должности замглавы Минэкономразвития

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Азера Талыбова от должности заместителя министра экономического развития по его просьбе, следует из распоряжения правительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить Талыбова Азера Муталим оглы от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

Талыбов занимал должность замглавы Минэкономразвития с января 2017 года. Ранее был руководителем секретариата председателя Банка России и руководителем аппарата помощника президента РФ. С 2008 по 2012 год занимал пост помощника министра экономического развития, также работал на различных должностях в министерстве с 2002 года.