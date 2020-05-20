{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин освободил от должности замглавы Минэкономразвития

Азер Талыбов занимал должность замглавы Минэкономразвития с января 2017 года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Азера Талыбова от должности заместителя министра экономического развития по его просьбе, следует из распоряжения правительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить Талыбова Азера Муталим оглы от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

Талыбов занимал должность замглавы Минэкономразвития с января 2017 года. Ранее был руководителем секретариата председателя Банка России и руководителем аппарата помощника президента РФ. С 2008 по 2012 год занимал пост помощника министра экономического развития, также работал на различных должностях в министерстве с 2002 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Владимирская область привлечет кредит на 2,7 млрд рублей для погашения дефицита бюджета
Начальной ценой тендера на оказание услуг по предоставлению кредита власти региона указали сумму в размере более 355 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС