Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ материальной выгоды от кредитных каникул

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, освобождающий от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) материальной выгоды, полученной заемщиком в период кредитных каникул. Документ инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным, первым вице-спикером Александром Жуковым, главой комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андреем Макаровым и членом Совета Федерации Николаем Журавлевым.

Сейчас, согласно Налоговому кодексу, не признается доходом налогоплательщика выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами в течение льготного периода, связанного с ипотечными каникулами. Эта льгота распространяется только на заемщиков - физических лиц и только в случае, когда обязательства такого заемщика обеспечены ипотекой. При этом в апреле 2020 года Госдума приняла закон, которым предусматривается, в том числе, предоставление аналогичного льготного периода заемщикам - физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим кредитные договоры (договоры займа) - как обеспеченные, так и не обеспеченные ипотекой.

"Полученная материальная выгода не является доходом по сути, но в целях налогообложения подпадает под НДФЛ. Для каждого человека это не такие уж огромные деньги, но несправедливо, предоставляя человеку право на кредитные каникулы, облагать неуплаченные проценты налогом на пустом месте", - сказал ТАСС сенатор Журавлев.

Схожая мера поддержки предусматривается в принятом летом 2019 года законе, который предусматривает освобождение от налогообложения материальной выгоды, полученной при реализации заемщиком права на получение ипотечных каникул.

Очевидно, что предоставление льготного периода при урегулировании задолженности является исключительной мерой поддержки для попавших в сложное финансовое положение заемщиков, указывают авторы документа. В связи с этим они считают целесообразным "распространить действие положений абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации на любые случаи предоставления льготного периода, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей и по кредитным договорам, не обеспеченным ипотекой".

Принятие документа приобретает особую актуальность в сложной экономической ситуации в стране в настоящее время для поддержки потерявших источник дохода физических лиц, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями, отмечается в пояснительной записке. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет применяться в отношении доходов граждан, полученных ими, начиная с 2020 года.