ФАС не наблюдает роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России за период пандемии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не наблюдает роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России за период пандемии коронавируса. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

"Здесь ситуация достаточно хорошая, потому что, несмотря на заявления на эту тему, никакого объективного роста в магазинах, существенного, на хлеб и хлебобулочные изделия не произошло", - сказал он.

По его словам, это произошло из-за того, что были своевременно направлены предостережения и предупреждения, а иногда письма ФАС, в которых служба обращала внимание на ситуацию с ценами и предупреждала о возможных мерах антимонопольного реагирования. "Это оказалось очень оперативной и эффективной мерой", - считает он.

В свою очередь, начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев сообщил о том, что ряд антимонопольных дел все же пришлось возбудить. В частности, это коснулось поставщиков хлеба в Забайкалье. "Это отдаленный сельский район. Кроме этих трех продавцов, хлеб не продает никто. И все они в один день, все трое, на 20% поднимают цену на хлеб в отсутствие каких-либо объективных экономических причин. Мы там проводим проверки, находим доказательства сговора этих продавцов хлеба", - сказал он.

Он также рассказал, что Татпотребсоюз издал распоряжение и рекомендовал всем районным потребительским обществам республики поднять цены на хлеб на 10%. "Мы здесь тоже увидели признаки координации и, соответственно, мы возбудили дело", - сказал Тенишев. Он добавил, что ФАС провела работу в том числе с элеваторами, на которых хранится зерно.

"Это услуги, которые влияют на цену на хлеб", - сказал он. Так, предостережения были выданы элеваторам в Саратовской области, республике Башкортостан и Новосибирской области.

"Такими мерами нам удалось рынок стабилизировать. Где-то если были отдельные всплески, то, я думаю, мы их купировали", - заключил он.

Снижение цены на гречку

ФАС России фиксирует стабилизацию цен на гречневую крупу и ожидает в ближайшее время снижения цены на гречку до минимальных показателей до введения карантина.

"Мы сегодня видим, что цены стабилизировались - сейчас килограмм гречневой крупы от 67 до 84 рублей колеблется на полке. Но дороговато, и у нас есть весь потенциал для снижения цен. Я думаю, мы можем прогнозировать в ближайшее время, что цена будет еще ниже и вернется к минимальным показателям, которые были до введения карантинных ограничений", - сказал он.

Цены на лимоны

Розничные цены на лимоны в России с 11 по 15 мая снизились на 29% относительно цен в период с 27 апреля по 3 мая, и будут снижаться в дальнейшем, сообщил замглавы ФАС.

"Они [цены на лимоны] уже сейчас сократились на 30-40% от ценового максимума, и дальше мы надеемся, что цены будут снижаться", - сказал Цариковский.

Согласно презентации ФАС, цены на лимоны начали снижение на неделе с 27 апреля по 3 мая, а с 11 по 15 мая цены упали еще на 29%. Кроме того, ФАС прогнозирует дальнейшее снижение цен примерно на 10%.

В ведомстве также отметили, что не видят никаких предпосылок для существенного роста цен на продукты в России.