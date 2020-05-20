Кабмин утвердил директивы для продления контракта главы "Роснефти" Игоря Сечина на 5 лет

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило директивы для продления контракта главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина еще на 5 лет, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

"Утверждены директивы, согласно которым представители интересов Российской Федерации - члены совета директоров НК "Роснефть" на заседании совета директоров по вопросу повестки дня "О назначении единоличного исполнительного органа" должны голосовать "за" проект решения, предусматривающий назначение с 24 мая 2020 года на эту должность Сечина Игоря Ивановича сроком на пять лет", - отмечается в сообщении.

Заседание совета директоров "Роснефти" пройдет 21 мая.

Игорь Сечин возглавил "Роснефть" в мае 2012 года. Он возглавлял совет директоров "Роснефти" с 2004 года по 2011 год. В ноябре 2012 года вновь избран в состав совета директоров компании, в том числе с июня 2013 года является заместителем председателя совета директоров.

"Роснефть" - крупнейшая российская нефтяная компания, добыча жидких углеводородов которой по итогам 2019 года составила 4,67 млн баррелей в сутки (230,2 млн т). Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей.