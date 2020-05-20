МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минсельхоз сохраняет прогноз по экспорту продукции АПК в 2020 г. в размере $25 млрд. Об этом на совещании у президента РФ Владимира Путина о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"В этом году мы уже поставили за рубеж продукции на 9,4 млрд долларов. Это на 1,5 млрд долларов больше, чем на аналогичную дату прошлого года. План на 2020 год составляет 25 млрд долларов", - сказал он.

Минсельхоз ожидает урожай зерна в 2020 г. на уровне 120 млн тонн. "Несмотря на неблагоприятную климатическую обстановку в некоторых субъектах, на сегодня темпы сева превышают прошлогодний уровень. Аграрии 72 субъектов вышли в поля, засеяно более 36 млн га из запланированных под яровые 52 млн. Мы рассчитываем, что в 2020 году урожай зерновых может составить порядка 120 млн тонн", - сказал он.

Минсельхоз отмечает отсутствие проблем с поставками продовольствия в российские регионы. "Перебоев с поставками продовольствия ни в одном субъекте нет. При выявлении фактов необоснованного завышения цен и мы, и руководство субъектов обращаемся в ФАС и Генпрокуратуру", - сказал Патрушев.