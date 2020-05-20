ЕС намерен вдвое сократить применение пестицидов и антибиотиков в агрокомплексе

БРЮССЕЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Евросоюз намерен в административном порядке урезать использование химических удобрений и пестицидов в аргопромышленном комплексе для защиты окружающей среды и здоровья человека. Об этом говорится в опубликованной в среду Еврокомиссией аграрной Стратегии о биодиверсификации.

"Если пандемия нас чему-то научила, то это тот факт, что мы должны пересмотреть наши глобальные отношения с окружающей средой. Эти отношения должны стать более устойчивыми", - отметил первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс на видео-брифинге, где он представил новую стратегию.

Данная инициатива предусматривает сокращение использования химических пестицидов на 50%, минеральных удобрений - на 20%, сокращение применения антибиотиков и содержащих их веществ в животноводстве и рыбоводстве на 50% к 2030 году. Еврокомиссия также намерена установить жесткий лимит в 25% всех аграрных земель в ЕС, которые должны быть переведены на 100% органическое сельское хозяйство. Для проведения этих болезненных для европейских фермеров мер Еврокомиссия намерена использовать потрясения нынешнего кризиса коронавируса.

Если эта стратегия получит одобрение Европарламента и всех 27 государств ЕС в Совете Евросоюза, то ее реализация должна начаться с 2021 года. Еврокомиссия, в частности, предусматривает, что с 2021 года, когда в ЕС начнется следующий семилетний бюджетный цикл (2021-2027 годы), большая часть аграрных субсидий в рамках Общей аграрной политики ЕС (на которую приходится до 40% бюджета ЕС) будет предоставляться только проектам развития органического сельского хозяйства.

На практике реализация этой стратегии может значительно повысить качество сельскохозяйственной продукции и снизить ее вредное влияние на здоровье человека. В частности, она позволит снизить синдром привыкания человека к антибиотикам при потреблении накопленных в тканях домашних животных субстанций, содержащих антибиотики. Этот процесс ведет к снижению эффективности медицинского применения антибиотиков и появлению устойчивых к антибиотикам возбудителей болезни.

Экологическое лобби в ЕС активно поддерживает эту стратегию, тогда как аграрное лобби изо всех сил тормозит ее реализацию. Проблема в том, что реализация этих требований приведет одновременно к росту себестоимости аграрной продукции и значительно повысит трудоемкость ее производства, что потребует либо привлечения в низкооплачиваемый аграрный сектор большого числа новых работников, либо закупок дорогостоящей техники.

Перспективы

Если реализация этой стратегии не приведет к банкротству европейского аграрного комплекса из-за роста себестоимости продукции, следствием станет рост потребительских цен на продукты и исчезновение избыточной аграрной продукции, производящейся в ЕС. С другой стороны, это создаст большое количество низкокачественных рабочих мест с минимальной оплатой труда и низким образовательным порогом работников в преддверии резкого скачка безработицы, который Еврокомиссия ожидает в ЕС уже во второй половине года.

Отдаленным результатом реализации данной стратегии станет повышение ветеринарных и фитосанитарных стандартов европейского аграрного рынка. Это позволит Брюсселю практически полностью блокировать доступ иностранной продукции на этот рынок даже из тех государств, с которыми у ЕС есть соглашения о свободной торговле.