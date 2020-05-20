"Уралгрит" запустит опытное производство в мурманском поселке Никель летом 2020 года

МУРМАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Уральская компания "Уралгрит", которая арендует часть площадей Кольской ГМК, откроет в поселке Никель Мурманской области опытное производство в июле-августе этого года. Позже на этой производственной площадке будет создано до 50 новых рабочих мест, сообщил в среду генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко в ходе брифинга, посвященного социально-экономическому развитию Печенгского района Мурманской области.

Кольская ГМК - ведущий производственный комплекс региона и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах "Норникеля" на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта, продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы. Инвестиции "Норникеля" в обновление основных фондов Кольской ГМК составят 2,6 млрд рублей в 2020 году. Осенью 2019 года принято решение о закрытие устаревшего плавильного производства в поселке Никель, разработан поэтапный план, создана программа по высвобождению персонала и перепрофилированию на другие участки производства.

"Есть уральская компания. <…> На сегодняшний день у нас уже подписан договор <…> на выделение 17 тыс. квадратных метров из нашей площади для того, чтобы они поставили свое опытное производство и сделали первые пробные выпуски своей продукции. Это предусмотрено уже в июле-августе этого года", - сказал он.

Также Борзенко пояснил, что после запуска опытного производства будут приняты окончательные решения по развитию проекта, и в 2021 году запланирован запуск полноразмерного производства. "По количеству рабочих мест достаточно высокотехнологичное производство, предполагаем на сегодня до 50 рабочих мест. Дальше будет уточняться", - добавил он.

"Уралгрит" - группа компаний, предоставляющая с 1988 года спектр услуг в сфере антикоррозийной защиты. Она осуществляет производство и продажу гранулированных шлаков. Они применяются для пескоструйной обработки в различных областях: судостроение и судоремонт, нефтяная и газовая промышленность, промышленное строительство и металлургия.

"Норникель" до 2023 года инвестирует в Мурманскую область свыше 100 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие региона, было подписано губернатором Мурманской области и президентом "Норникеля" Владимиром Потаниным в октябре 2019 года. Он отмечал, что сотрудничество с регионом выйдет "на новый уровень" не только за счет обширной инвестиционной программы, но и за счет социальных и туристических проектов.