Минпромторг согласен на два года продлить сроки СПИК пострадавшим от пандемии компаниям

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддерживает предложение о продлении на два года сроков специнвестконтрактов (СПИК) компаниям, пострадавшим от пандемии, но каждую такую заявку надо рассматривать отдельно, заявил глава министерства Денис Мантуров.

"Что касается продления сроков действия специнвестконтрактов на два года в отношении проектов, реализация которых пострадала от пандемии, мы считаем целесообразным поддержать эту инициативу, которую озвучил Андрей Андреевич Гурьев (глава "Фосагро" - прим. ТАСС). Но при этом мы предлагаем рассматривать каждый проект индивидуально на межведомственной комиссии, дав инвестору право и обязанность доказывать наличие обстоятельств непреодолимой силы", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Комментируя просьбу Гурьева о переносе на конец 2024 года крайнего срока начала экспортных поставок по проектам в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности, Мантуров отметил, что это противоречит логике реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

"Сейчас наша линейка инструментов поддержки напрямую увязана с показателями эффективности, а это как раз объем экспортных поставок. Если изъять это условие, то мы лишим себя возможности контролировать достижение целевых показателей нацпроекта", - пояснил он.

При этом Мантуров отметил, что министерство про просьбам компаний отодвинуло обязательный срок начала поставок на внешние рынки по этим программам с конца 2022 года на конец 2023 года. "Поэтому надо все-таки дать 2024 год для того, чтобы мы продемонстрировали результаты. Мы в правительстве этот вопрос проработали и в ближайшее время это решение будет принято", - сказал он.