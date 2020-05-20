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Минсельхоз попросил о выделении средств на увеличение объемов кредитования АПК

Глава ведомства Дмитрий Патрушев считает, что пролонгация кредитов поможет оказать действенную поддержку сельхозтоваропроизводителям

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минсельхоз считает необходимым увеличить объем выделении средств на увеличение объемов кредитования в агропромышленном комплексе. Об этом на совещании у президента РФ Владимира Путина о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

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"Прошу дать поручение о проработке вопроса о дополнительном выделении средств на увеличение объемов кредитования и, что очень важно, на пролонгацию действующих кредитов. Мы понимаем, что наша отрасль может быть пострадала в текущей обстановке не в первую очередь, однако сложившаяся ситуация приведет к определенному снижению покупательского спроса, а это негативно отразится на экономике предприятий АПК", - сказал он.

По мнению министра, пролонгация кредитов поможет оказать действенную поддержку сельхозтоваропроизводителям.

Кроме того, говоря о развитии экспорта, министр отметил, что предоставление экспортерам дополнительных преференций на транспортировку железной дорогой продукции АПК может придать стимул экспорту российской продукции за счет повышения ее конкурентоспособности. "Прошу дать соответствующее поручение о проработке данного вопроса", - сказал Патрушев, обращаясь к Путину.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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