Минсельхоз попросил о выделении средств на увеличение объемов кредитования АПК

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минсельхоз считает необходимым увеличить объем выделении средств на увеличение объемов кредитования в агропромышленном комплексе. Об этом на совещании у президента РФ Владимира Путина о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Прошу дать поручение о проработке вопроса о дополнительном выделении средств на увеличение объемов кредитования и, что очень важно, на пролонгацию действующих кредитов. Мы понимаем, что наша отрасль может быть пострадала в текущей обстановке не в первую очередь, однако сложившаяся ситуация приведет к определенному снижению покупательского спроса, а это негативно отразится на экономике предприятий АПК", - сказал он.

По мнению министра, пролонгация кредитов поможет оказать действенную поддержку сельхозтоваропроизводителям.

Кроме того, говоря о развитии экспорта, министр отметил, что предоставление экспортерам дополнительных преференций на транспортировку железной дорогой продукции АПК может придать стимул экспорту российской продукции за счет повышения ее конкурентоспособности. "Прошу дать соответствующее поручение о проработке данного вопроса", - сказал Патрушев, обращаясь к Путину.