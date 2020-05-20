Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях быстрого восстановления экономики

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при открытии торговой сессии в среду продемонстрировали уверенный рост на фоне ожиданий быстрого восстановления экономики.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, в первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 313,67 пунктов (1,30%), до отметки 24 520,53. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 37,40 пунктов (1,28%) и оказался на отметке 2 960,34. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 123,93 пункта (1,35%), до 9 309,04.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $32,79 за баррель. "Сейчас на рынке наблюдается период стабильности. - привела телекомпания CNN мнение руководителя департамента анализа рынков компании Rystad Energy Паолы Родригес-Мэсу. - Значительные колебания сейчас были неоправданными".

Со своей стороны газета The Wall Street Journal сослалась на мнение руководителя департамента анализа рынков компании CMC Markets Майкла Хьюстона, считающего, что "участники рынка в целом настроены оптимистично и ожидают того, что центральные банки в разных странах удержат ситуацию под контролем".