Путин поручил проработать условия продления сроков по специнвестконтрактам

НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая. /ТАСС/. Выполнение обязательств по специнвестконтрактам (СПИК) из-за эпидемии коронавируса можно отложить на более поздний срок. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в агропромышленном комплексе (АПК).

Он отметил, что в нынешней ситуации инвестиционные планы машиностроителей, производителей удобрений и других предприятий могут быть скорректированы по объективным причинам, в том числе из-за трудностей в работе поставщиков материалов и подрядчиков.

"Поэтому согласен: для специальных инвестконтрактов и программ повышения конкурентоспособности [можно] перенести вправо, отодвинуть на более поздний срок выполнение инвестиционных обязательств бизнеса", - сказал Путин, поручив правительству совместно с отраслевыми объединениями и регионами проработать "условия такой сдвижки".

Ранее на совещании глава Минпромторга Денис Мантуров поддержал предложение о продлении на два года сроков специнвестконтрактов компаниям, пострадавшим от пандемии. При это он подчеркнул, что каждую такую заявку надо рассматривать отдельно. По словам Мантурова, каждый проект должна индивидуально рассматривать межведомственная комиссия, причем инвестору придется доказывать наличие обстоятельств непреодолимой силы.

Вместе с тем, Мантуров назвал противоречащим логике нацпроекта перенос на конец 2024 года срока начала экспортных поставок по проектам в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности. По его словам, министерство по просьбам компаний уже отодвинуло обязательный срок начала поставок на внешние рынки с конца 2022 года на конец 2023 года.

Глава "Фосагро" Андрей Гурьев на совещании попросил перенести сроки по СПИК и КППК. "Мы вышли с просьбой для корпоративных программ КППК сдвинуть начало экспорта продукции на конец 2024 года. Это даст нам гибкость, нам действительно нужна сегодня гибкость. Для СПИКов мы видим необходимым продление мер как минимум на два года", - сказал он. По словам Гурьева, производители удобрений в ближайшие пять лет запланировали инвестиции в триллион рублей, а необходимость удовлетворить растущий внутренний спрос и не потерять экспортные рынки потребует от компаний дополнительных 500 млрд. рублей для новых мощностей.