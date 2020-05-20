Российская нефть Urals торгуется с премией в $1 к Brent

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 19 мая торговалась с премией в $1 к котировкам Brent. Стоимость российского экспортного сырья достигла $33,47 за баррель на условиях cif Роттердам (то есть продажная цена включает в себя стоимость продукта, страхование и фрахт до порта Роттердам), сообщает ценовое агентство Argus Media.

"Цена на партии Urals в Северо-Западной Европе 19 мая выросла на $2,75 за баррель к уровню 20 апреля - до премии $1 за баррель (cif Роттердам) относительно североморского датированного [сорта]", - говорится в отчете агентства.

С конца ноября 2019 года Urals стабильно котировалась со скидкой относительно североморского датированного эталона, но в конце апреля скидка сменилась премией.

Стоимость Urals на прошлой неделе превысила отметку в $30 за баррель впервые с середины марта. Цены на российский сорт выросли из-за снижения объемов отгрузок, отмечает Argus.

Другие сорта российской нефти также дорожают. Так, цена Siberian Light за месяц выросла на $9 за баррель - до премии в $3,5 за баррель к Brent по состоянию на 19 мая (cif Аугуста). Стоимость смеси КТК выросла на $6,9 за баррель - до скидки в $2 за баррель (cif Аугуста).