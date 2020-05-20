Кабмин изучит жалобы на ограничения для продукции нефтехимии РФ на внешних рынках

НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил главу Татарстана Рустама Минниханова подготовить доклад об ограничительных мерах других стран, с которыми сталкиваются предприятия нефтехимии и нефтепереработки Татарстана, чтобы можно было разрешить этот вопрос на уровне правительства РФ.

Во время беседы, которая проходила в режиме видеоконференции, Минниханов заявил, что продукция нефтепереработки и нефтехимии предприятий Татарстана сталкивается с ограничениями на внешних рынках.

"Продвижение нашей продукции на экспорт затруднено, отечественный рынок открыт, а наши западные партнеры, к сожалению, вводят пошлины и ограничительные меры", - посетовал он, добавив, что намерен обратиться к правительству РФ для получения необходимых мер поддержки.

"Вы упомянули о том, что зарубежные партнеры вводят ограничительные меры в сфере торговли. Вы поконкретнее потом мне доложите", - сказал Путин.

"Это по пластикам и каучукам, я все распишу и дам: где и какие страны", - ответил Минниханов.

"Да, сделайте, пожалуйста, чтобы мы могли реагировать на уровне правительства", - добавил президент РФ.