СФ направил Белоусову предложение о распространении программы реновации на все регионы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о распространении на все субъекты РФ программы реновации по аналогии с московской. Копия письма с предложениями сенаторов есть в распоряжении ТАСС.

"Предусмотреть распространение на все субъекты Российской Федерации возможности обновления многоквартирных домов по аналогии с программой реновации с учетом согласия двух третей жителей дома. Проработать совместно с заинтересованными органами государственной власти возможность внесения соответствующих изменений в нормативные и нормативные правовые акты", - говорится в документе.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам разработать законопроект, предоставляющий возможность проводить реновацию многоквартирных домов во всех регионах по аналогии с московской при согласии 2/3 собственников квартир. Как заявлял вице-спикер палаты Николай Журавлев, сейчас изъятие жилого помещения в рамках обновления жилья осуществляется по соглашению с каждым собственником многоквартирного дома, что задерживает или вовсе останавливает процедуры жилищного строительства, так как "многих собственников по объективным причинам нельзя найти".