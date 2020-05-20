Инфляция в России остается нулевой вторую неделю подряд

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 13 по 18 мая оказалась нулевой вторую неделю подряд, свидетельствуют данные Росстата.

С начала мая потребительские цены выросли на 0,1%, с начала года - на 2,2%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 18 мая (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сложилась на уровне 3,05%.

Гречка дорожает шестую неделю подряд

По данным Росстата, за отчетный период в категории продовольственных товаров больше всего подорожала гречка - на 1,2%. Причем цены на нее растут уже шестую неделю подряд. В 6 субъектах РФ цены на гречку возросли на 3% и более.

Шлифованный рис подорожал на 0,9%, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,6%, черный чай - на 0,5%, вермишель - на 0,4%, консервы мясные, консервы овощные для детского питания, муку пшеничную - на 0,3%, масло подсолнечное, хлеб ржаной, макаронные изделия, соль, конфеты шоколадные и печенье - на 0,2%.

В то же время куриные яйца подешевели на 1,4%, куриное мясо - на 1%, сахар-песок - на 0,3%, свинина, колбасы вареные, сосиски, сардельки, сливочное масло, молоко и жирный творог - на 0,1%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,4%, в том числе на картофель - 2,5%, яблоки - 1,7%, капусту белокочанную - 1,2%, морковь - 0,9%. В то же время помидоры стали дешевле на 4,1%, огурцы - на 2,9%, лук репчатый - на 0,9%.

Продолжают дорожать лекарства

За отчетную неделю рост цен на метамизол натрия (анальгин отечественный) составил 1%, ренни - 0,3%, флуоцинолона ацетонид и валокордин - 0,2%, алмагель - 0,1%.

Вместе с тем цены на линекс снизились на 0,3%, офтан катахром - на 0,2%.

Цены на стиральные порошки поднялись на 0,4%, зубные щетки и сухие корма для домашних животных подорожали на 0,3%, туалетное мыло - на 0,2%, пеленки для новорожденных, зубная паста, мыло хозяйственное и туалетная бумага - на 0,1%. Цены на детские подгузники снизились на 0,2%.

Смартфоны подорожали на 0,6%, отечественные сигареты с фильтром и шампуни - на 0,2%.

Российские автомобили подорожали на 0,2%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.