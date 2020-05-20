Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 2,18-4,1%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в среду закрылся ростом основных индексов. Так, индекс Мосбиржи увеличился на 2,18%, до 2770,79 пункта, РТС - на 4,1%, до 1225,47 пункта.

Курс доллара к рублю на 19:23 мск снизился на 1,57%, до 71,33 рубля, курс евро - на 1,13%, до 78,29 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,58% - до $35,38 за баррель.

В среду российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику на позитивном внешнем фоне.

"Поводом к покупкам в наших акциях стала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вышел в район $36 за баррель. Также российский рынок был поддержан ситуацией на западных площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,2%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,6% и 1,7% соответственно", - пояснил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Текущий интерес к рискованным активам на рынках связан как с ожиданиями экономического оживления по мере постепенного смягчения карантинных ограничений, так и с очередным анонсированными пакетами масштабных стимулирующих мер в США и Европе", - добавил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Лидерами торгов выступили акции "Россетей" и "Новатэка", рост которых превысил 5%. Хуже рынка торговались бумаги "Русгидро" и "Ленты", снижение которых составило порядка 1,3%.

Прогноз на четверг

Наблюдаемый рост носит неустойчивый характер, полагает Александр Бахтин. "Рынки могут не в полной мере учитывать последствия вирусного давления на мировую экономику, кроме того сохраняется напряженность в торговых отношениях США и КНР", - пояснил эксперт.

Вместе с тем, с технической точки зрения, преодоление индексом Мосбиржи уровня 2700 пунктов говорит в пользу дальнейшего восстановления российского рынка. При этом ближайшей целью роста выступает отметка 2850 пунктов, которая является сильным сопротивлением для рынка, добавил Богдан Зварич. Сигналом же к отмене данного сценария может являться отступление индекса Мосбиржи в район 2600 пунктов, считает он.

Из важной статистики четверга Александр Бахтин выделил предварительные майские индексы PMI в производственном секторе и секторе услуг Германии, еврозоны и США и число первичных заявок на получение пособий по безработице в Штатах за неделю. Кроме того, завтра ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

По оценкам "БКС Премьер", завтра индекс Мосбиржи будет формироваться в диапазоне 2720-2780 пунктов, курс рубля к доллару - 71-73 рубля.