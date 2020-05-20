Комитет Госдумы поддержал законопроект о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о предоставлении мерах налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Документ был инициирован правительством РФ и направлен на реализацию перечня поручений по обращению президента РФ 11 мая 2020 года. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 21 мая.

Законопроект освобождает от НДС операции в отношении безвозмездной передачи имущества организациями и индивидуальными предпринимателями медицинским организациям, являющимся НКО, органам государственной власти и управления и (или) органам местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.

Также при таких операциях предоставляется право на вычет и на невосстановление сумм входного НДС,а также учитываются расходы при исчислении налога, уплачиваемого лицами, применяющим упрощенную систему налогообложения.

Из состава налогооблагаемых доходов у организаций и индивидуальных предпринимателей исключаются суммы списанной задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов. От налогообложения НДФЛ освобождаются выплаты стимулирующего характера работникам стационарных организаций социального обслуживания. Самозанятым возвращается сумма уплаченного ими налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года.

Индивидуальным предпринимателям в наиболее пострадавших отраслях экономики сумма страховых взносов за 2020 год уменьшается на величину одного минимального размера оплаты труда, кроме того, предусматривается списание подлежащих уплате за II квартал 2020 года налогов (авансовых платежей) и страховых взносов индивидуальным предпринимателям, налогоплательщикам, отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в наиболее пострадавших отраслях экономики.