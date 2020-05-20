Turkish Airlines возобновит международные рейсы с 10 июня

АНКАРА, 20 мая. /ТАСС/. Основной турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines вновь начнет выполнять международные рейсы с 10 июня. Об этом сообщил в среду глава совета директоров компании Илькер Айджи.

"Внутренние рейсы начнутся 4 июня, а международные - 10 июня", - приводит его слова агентство Демирорен.

Кроме того, по словам Айджи, пассажиры не смогут перевозить в салоне самолета ручную кладь, а рассчитанные на данный вид багажа восемь килограммов будут добавлены к основному весу багажа. В самолет будет разрешено брать только ручные сумки.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 152 тыс., умерли 4 222 человека, выздоровели 113 987.