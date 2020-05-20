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Мурманская область ищет грузоотправителей для обратного "рыбного" рейса на Камчатку

По словам заместителя губернатора региона, потенциальными грузоотправителями могут стать компания "Норникель", производители пиломатериалов из Архангельской области, Кандалакшский алюминиевый завод

МУРМАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Поставки рыбной продукции с Камчатки в Мурманскую область по Северному морскому пути на регулярной основе станут возможны при решении вопроса загрузки обратных рейсов на Дальний Восток. Как сообщила ТАСС в среду заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, этот вопрос прорабатывается вместе с "Атомфлотом" и потенциальными грузоотправителями, "рыбный" рейс рассчитывают принять в июле.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать идею запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути (СМП).

"Мы работаем совместно с "Атомфлотом", с потенциальными грузоотправителями сейчас для того, чтобы загрузить обратный рейс на Камчатку грузами в контейнерах. Это [прием и отправка рейса] вообще планировалось на июнь, но в связи с тем, что сейчас экономическая ситуация поменялась, мы думаем, что срок сдвинется к концу июля", - сказала Кузенцова.

По ее словам, в Мурманской области уже действует специальная рабочая группа для решения этого вопроса, она контактирует с дирекцией Севморпути и "Атомфлотом". Потенциальными грузоотправителями могут стать компания "Норникель", производители пиломатериалов из Архангельской области, Кандалакшский алюминиевый завод, который ранее вел перевалку через Мурманск, но сейчас отправляет грузы через Санкт-Петербург.

"Мы сейчас возвращаем всех, кто раньше работал с портом Мурманск, и пытаемся загрузить этот рейс. Он будет экономически более эффективен именно при условии обратной загрузки. В прошлом году он пришел в Санкт-Петербург с рыбой с Камчатки и ушел порожняком, а мы хотим, чтобы он приходил сюда с рыбой и уходил отсюда с другими видами продукции для того, чтобы удешевить эту перевозку", - сказала Кузнецова.

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