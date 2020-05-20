Мурманская область ищет грузоотправителей для обратного "рыбного" рейса на Камчатку

МУРМАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Поставки рыбной продукции с Камчатки в Мурманскую область по Северному морскому пути на регулярной основе станут возможны при решении вопроса загрузки обратных рейсов на Дальний Восток. Как сообщила ТАСС в среду заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, этот вопрос прорабатывается вместе с "Атомфлотом" и потенциальными грузоотправителями, "рыбный" рейс рассчитывают принять в июле.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать идею запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути (СМП).

"Мы работаем совместно с "Атомфлотом", с потенциальными грузоотправителями сейчас для того, чтобы загрузить обратный рейс на Камчатку грузами в контейнерах. Это [прием и отправка рейса] вообще планировалось на июнь, но в связи с тем, что сейчас экономическая ситуация поменялась, мы думаем, что срок сдвинется к концу июля", - сказала Кузенцова.

По ее словам, в Мурманской области уже действует специальная рабочая группа для решения этого вопроса, она контактирует с дирекцией Севморпути и "Атомфлотом". Потенциальными грузоотправителями могут стать компания "Норникель", производители пиломатериалов из Архангельской области, Кандалакшский алюминиевый завод, который ранее вел перевалку через Мурманск, но сейчас отправляет грузы через Санкт-Петербург.

"Мы сейчас возвращаем всех, кто раньше работал с портом Мурманск, и пытаемся загрузить этот рейс. Он будет экономически более эффективен именно при условии обратной загрузки. В прошлом году он пришел в Санкт-Петербург с рыбой с Камчатки и ушел порожняком, а мы хотим, чтобы он приходил сюда с рыбой и уходил отсюда с другими видами продукции для того, чтобы удешевить эту перевозку", - сказала Кузнецова.