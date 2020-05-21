В Японии из-за пандемии произошло рекордное за 10 лет падение экспорта

ТОКИО, 21 мая. /ТАСС/. Министерство финансов Японии объявило о снижении объемов экспорта страны в апреле на 21,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года из-за пандемии нового коронавируса. Как сообщается в отчете, опубликованном в четверг на официальном сайте ведомства, это самое крупное падение с октября 2009 года, когда японская экономика находилась под влиянием последствий мирового финансового кризиса.

Объем экспорта составил 5 202 млрд иен (более $48 млрд). Этот показатель продолжает снижаться на протяжении последних 17 месяцев.

Одновременно в том же месяце объем импорта Японии упал на 7,2% по сравнению с данными за тот же месяц год назад, до отметки 6 132 млрд иен (почти $57 млрд). Снижение этого показателя продолжается последние 12 месяцев.

18 мая японское правительство озвучило прогноз, согласно которому валовой внутренний продукт (ВВП) страны при нынешней экономической динамике может сократиться на 3,4% к концу 2020 года. В первом квартале падение ВВП Японии составило 0,9% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли.