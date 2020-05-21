Сбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок по сельской ипотеке

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Сбербанк с момента запуска "Сельской ипотеки" под 3% годовых за 8 часов принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ. Об этом в четверг сообщила пресс-служба банка.

Сбербанк запустил сельскую ипотеку 20 мая, продукт создан на основе государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий" с субсидированием процентной ставки.

"Мы видим, что программа "Сельская ипотека" пользуется огромным спросом. Так, за 8 часов с момента ее запуска Сбербанк принял годовой лимит заявок", - приводятся в сообщении слова директора дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николая Васева.

Уточняется, что за 8 часов банк принял 1,1 тыс. заявок на сумму свыше 3 млрд рублей.

По условиям программы, объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях субъектов РФ (кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Приобретение возможно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке - только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования. Для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа максимальная сумма кредита составляет 5 млн рублей, для других субъектов РФ - 3 млн рублей. Максимальный срок кредита - 25 лет, первоначальный взнос - минимум 15% от общей суммы кредита. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.