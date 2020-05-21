Силуанов заявил, что показатели по нацпроектам на текущий год должны быть исполнены

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Показатели по нацпроектам, запланированные на текущий год, должны быть исполнены, для этого есть все основания, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В этом году национальные проекты у нас должны реализовываться в лучших условиях. Напомню, что мы довели лимиты по нацпроектам еще в конце прошлого года на 95%. Напомню, что к прошлому году такой показатель составлял всего 25%. Поэтому у нас есть все основания исполнить показатели по нацпроектам, которые были запланированы на текущий год", - сказал Силуанов на заседании правительства.

Согласно оперативным данным Счетной палаты, расходы федерального бюджета РФ на реализацию нацпроектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за январь - апрель 2020 года исполнены на 24,7%, или 562,09 млрд рублей.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 мая по четырем нацпроектам превысило 25%. Лидером, как и по итогам трех месяцев, остается нацпроект "Здравоохранение" - расходы по этому направлению исполнены на 44,5% к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью. За ним следуют "Жилье и городская среда" (34,3%), "Демография" (29%) и "Культура" (25,7%). Самые низкие показатели продемонстрированы по проектам "Цифровая экономика" (5,8%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (8% от установленных на год объемов), "Международная кооперация и экспорт" (8,8%), "Экология" (11,3%).

Общий объем ассигнований, установленный бюджетной росписью на все национальные проекты на год, составляет 2,23 трлн рублей. В условиях распространения коронавирусной инфекции и борьбы с пандемией власти РФ готовятся пересмотреть параметры нацпроектов, но окончательных решений по ним пока нет. Обстоятельства могут скорректировать планы по ряду показателей национальных проектов, однако социальные обязательства будут выполнены полностью, говорил Силуанов в интервью газете "Ведомости".