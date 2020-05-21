Госдума приняла в I чтении проект о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Документ был инициирован правительством РФ и направлен на реализацию перечня поручений по обращению президента РФ 11 мая 2020 года.

Законопроект освобождает от НДС операции в отношении безвозмездной передачи имущества организациями и индивидуальными предпринимателями медицинским организациям, являющимся НКО, органам государственной власти и управления и (или) органам местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.

Также при таких операциях предоставляется право на вычет и на невосстановление сумм входного НДС, а также учитываются расходы при исчислении налога, уплачиваемого лицами, применяющим упрощенную систему налогообложения.

Из состава налогооблагаемых доходов у организаций и индивидуальных предпринимателей исключаются суммы списанной задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов. От налогообложения НДФЛ освобождаются выплаты стимулирующего характера работникам стационарных организаций социального обслуживания. Самозанятым возвращается сумма уплаченного ими налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года.

Индивидуальным предпринимателям в наиболее пострадавших отраслях экономики сумма страховых взносов за 2020 год уменьшается на величину одного минимального размера оплаты труда. Для не являющихся работодателями индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается кабмином, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года составляют 20 318 руб. Кроме того, предусматривается списание подлежащих уплате за II квартал 2020 года налогов (авансовых платежей) и страховых взносов индивидуальным предпринимателям, налогоплательщикам, отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в наиболее пострадавших отраслях экономики.

Уменьшение налоговой нагрузки

"В условиях кризиса, вызванного коронавирусом, важно уменьшить налоговую нагрузку на граждан, малый и средний бизнес, социально ориентированные НКО", - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так, по его словам, принимаемые решения позволят снизить налоговые издержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые безвозмездно помогают организациям, индивидуальным предпринимателям и социально ориентированным НКО в борьбе с коронавирусом. Их затраты на приобретение имущества для предотвращения распространения, диагностики и лечения новой инфекции будут отнесены к расходам, связанным с производством.

Субъекты малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО будут освобождены от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.

Кроме того, инициированные президентом доплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июня будут освобождены от НДФЛ. Первые выплаты должны быть осуществлены уже в июне, сообщил Вячеслав Володин.

"Граждане и бизнес должны получить положенные им льготы и выплаты в срок и в полном объеме. Просил бы депутатов всех фракций взять этот вопрос на контроль, - сказал Вячеслав Володин. - На каждое нарушение прав надо реагировать незамедлительно, не дожидаясь, пока в это будет вынужден вмешаться президент".

В случае принятия документ вступит в силу со дня его официального опубликования и будет применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.