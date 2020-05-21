Программа комплексного развития Коми обойдется почти в 500 млрд рублей

ТАСС, 21 мая. Власти Республики Коми оценивают программу комплексного развития региона почти в 0,5 трлн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы республики.

"На разработку программы комплексного развития у республики не так уж много времени. Но уже сейчас понятно, что она обойдется почти в полтриллиона рублей, а на реализацию потребуется пять, а то и 10 лет. Только комплексно подходя к рассмотрению проблем региона, можно добиться их решения. Например, не латать десятки километров дорог, а ремонтировать сотни километров, причем не делить на дороги республиканские и местного значения. Жителям не важно, в чьей собственности дорога, важно, чтобы она была и была в нормативном состоянии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, врио главы республики Владимир Уйба предложил жителям Ижемского района принять участие в разработке программы комплексного развития республики. "Республика Коми - самобытная земля. Здесь должна быть своя история и свое развитие. Это не Москва и не Московская область. Республика важна и ценна своими небольшими городами и маленькими поселениями", - приводит пресс-служба слова врио главы республики.

По его мнению, у каждого района Коми есть свои особенности, и они должны быть "вплетены в общую программу развития территории". "Культурный и природный потенциалы можно использовать для развития экотуризма. Познакомиться с красотой республики и богатством ее традиций захотят многие, кто сейчас миллионы долларов вывозит за границу России. Создав достойную туристическую инфраструктуру, регион сможет возродить и отрасль туризма. А это новые рабочие места, развитие районов республики", - отмечается в сообщении.