Депутаты Заксобрания Карелии одобрили выделение 500 млн рублей на модернизацию совхоза

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 мая. /ТАСС/. Государственный совхоз "Ведлозерский" в Пряжинском районе, признанный убыточным и требующий модернизации, получит из бюджета Карелии полмиллиарда рублей на строительство роботизированной молочной фермы. За соответствующие изменения в бюджет в четверг проголосовали депутаты Законодательного собрания региона.

Как пояснил во время заседания вице-премьер республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов, для строительства новой фермы будет привлечен кредит, и сумма в 500 млн рублей составляет лишь 30% от полной стоимости нового сельхозобъекта. Полмиллиарда рублей, запрашиваемые из региональной казны, уже летом вернут в бюджет за счет прямой федеральной дотации, которая предусмотрена стратегией социально-экономического развития Карелии. Всего, по условиям софинансирования, республика должна будет выделить в 2020 году сумму чуть более 5 млрд рублей.

"Необходимость сегодня из регионального бюджета поставить эту сумму связана с тем, что нам нужно запустить процедуру эмиссии. Сразу обращу внимание, что в июне-июле месяце данные денежные средства поступят нам из федерального бюджета, и так мы сократим сроки эмиссии акций по данному предприятию, потому что средства мы должны освоить до конца этого года. А как мы с вами знаем, эмиссия - это длительная процедура, которая может занимать до семи месяцев, по нашей практике", - пояснил Родионов.

Ранее ТАСС сообщал, что активы убыточного совхоза "Ведлозерский" власти намерены объединить с фермой АО "Пряжинское", где в 2017 году из-за действий руководства от голода погибли более тысячи норок и 15 телят, для создания нового комплекса в Пряжинском районе. На эти цели из бюджета региона уже было выделено 100 млн рублей.

Правительство РФ утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Карелии на 2020-2024 годы и выделит на ее реализацию 5 млрд рублей из федерального бюджета. Ранее Карелия была включена в список из десяти отстающих регионов России, которым необходима дополнительная поддержка.