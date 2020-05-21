Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ материальной выгоды от кредитных каникул

Кредитные каникулы на время пандемии коронавируса. Кто может их получить?

Согласно прежней редакции Налогового кодекса, не признавалась доходом налогоплательщика выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами в течение льготного периода, связанного с ипотечными каникулами. Эта льгота распространялась только на заемщиков - физических лиц и только в случае, когда обязательства такого заемщика обеспечены ипотекой. При этом в апреле 2020 года Госдума приняла закон, которым предусматривается, в том числе, предоставление аналогичного льготного периода заемщикам - физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим кредитные договоры (договоры займа) - как обеспеченные, так и не обеспеченные ипотекой.

Схожая мера поддержки прописана в принятом летом 2019 года законе, который предусматривает освобождение от налогообложения материальной выгоды, полученной при реализации заемщиком права на получение ипотечных каникул. Предоставление льготного периода при урегулировании задолженности является исключительной мерой поддержки для попавших в сложное финансовое положение заемщиков.

В связи с этим законом утверждено решение "распространить действие положений абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации на любые случаи предоставления льготного периода, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей и по кредитным договорам, не обеспеченным ипотекой".

Принятие документа приобретает особую актуальность в сложной экономической ситуации в стране в настоящее время для поддержки потерявших источник дохода физических лиц, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет применяться в отношении доходов граждан, полученных ими, начиная с 2020 года.