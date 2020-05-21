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Международные резервы России за неделю выросли на $0,5 млрд

В ЦБ отметили, что рост произошел "в результате повышения цен на золото, частично нивелированного продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Международные резервы РФ по данным на 15 мая 2020 года увеличились по сравнению с показателем на 8 мая на 0,1% (или на $0,5 млрд) и составили $562,9 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

В Центробанке отметили, что рост произошел "в результате повышения цен на золото, частично нивелированного продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

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