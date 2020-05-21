Власти рекомендовали регионам возобновить работу органов сертификации

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Минпромторг и Минэкономразвития направили регионам рекомендации по возобновлению работы органов по оценке соответствия, в том числе органов сертификации и испытательных лабораторий, аккредитованных в национальной системе аккредитации с учетом эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении Росаккредитации.

"Регионам рекомендовано возобновить работу органов по оценке соответствия с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. Соответствующие рекомендации направлены Минпромторгом России и Минэкономразвития России в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Рекомендации должны не допустить разрыв товаропроводящих цепочек от производителя до конечного потребителя, сохранить поставки продукции, а также обеспечить контроль за качеством и безопасностью выпускаемой продукции.

"Регионам дана рекомендация, что органы по оценке соответствия, в том числе органы сертификации и испытательные лаборатории, аккредитованные в национальной системе аккредитации, могут быть отнесены к непрерывно действующим организациям, имеющим, в том числе, оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса", - указывают в Росаккредитации.

Решение о возможности функционирования таких аккредитованных лиц следует принимать исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, при соблюдении принципов социального дистанцирования и необходимых мер защиты.

"Органы по оценке соответствия, к которым относятся органы по сертификации и лаборатории, аккредитованные в национальной системе аккредитации, выполняют важную задачу, - обеспечивают безопасность продукции, выпускаемой производителем и реализуемой в розничной торговле", - отмечает глава Росаккредитации Назарий Скрыпник.

По его словам, в период выхода из кризиса, когда государство реализует комплекс мер поддержки граждан и бизнеса, обеспечение непрерывности работы органов по оценке соответствия в регионах является необходимой мерой для возобновления работы промышленности и торговли.

В Россаккредитации сообщают, что в России работает около 9 тыс. аккредитованных лиц, из них более 2 тыс. - в сфере обязательной оценки соответствия.