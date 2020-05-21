Ростовское ФАС завело дело на аптеку за завышение цен на хлоргексидин в восемь раз

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Ростовское управление ФАС возбудило дело в отношении аптеки и двух поставщиков в Ростовской области, которые завысили цену на дезинфицирующее средство почти в восемь раз в результате антиконкурентного соглашения. Об этом в четверг сообщается на сайте ФАС РФ.

"В Ростовской области установлен факт необоснованного завышения цены на хлоргексидин на 795%. Ростовское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "Биофарма", ООО "Компания "Органика" и ООО "Социальная аптека 6", которые при реализации дезинфицирующего средства заключили антиконкурентное соглашение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после многочисленных жалоб жителей региона на резкий рост цены на хлоргексидин ведомство провело проверки, в ходе которых выяснилось, что в аптечном пункте "Социальная аптека 6" дезинфицирующее средство реализовывалось по цене 129 рублей, в то время как отпускная цена производителя составляет 14,40 рублей.

По данным ведомства, управление ФАС установило признаки антиконкурентного соглашения между аптекой и поставщиками дезинфицирующего средства - ООО "Биофарма" и ООО "Компания "Органика". Сговор организаций и привел к такому повышению цены на товар в условиях пандемии. "Как видно, стоимость производства хлоргексидина не увеличилась. Из-за подобных недопустимых соглашений компаний потребитель вынужден кратно переплачивать за товар первой необходимости в условиях пандемии. Компаниям грозит штраф до 5% от выручки на рынке, где совершено правонарушение", - приводятся в сообщении слова начальника регионального управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева.