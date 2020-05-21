Amazon обеспечит свои ЦОД энергией новых солнечных электростанций в США, Австралии и Китае

ТАСС, 21 мая. Американская технологическая компания Amazon объявила о своих планах построить крупные солнечные электростанции в Китае, Австралии и США для обеспечения энергией дата-центров AWS (Amazon Web Services). Данная инициатива - часть стратегии по достижению нулевого уровня выбросов CO2 к 2040 году, сообщило издание ReNews.

"Задача нашей компании - достичь целей Парижского соглашения на 10 лет раньше и обеспечить использование возобновляемой энергии на уровне 80% к 2024 году и нулевой уровень выбросов углекислого газа к 2040 году. Мы ожидаем, что строительство новых электростанций также привлечет больше инвестиций в сферу возобновляемой энергетики и позволит создать новые рабочие места", - отметила вице-президент Amazon по устойчивому развитию Кара Херст.

Суммарная мощность пяти новых солнечных электростанций составит 615 МВт, из которых объект мощностью 105 МВт будет построен в австралийском штате Новый Южный Уэльс, электростанция мощностью 100 МВт - в Шаньдуне в Китае, а оставшиеся три проекта будут размещены в США. Два из них компания построит в штате Огайо - мощностью 200 МВт и 80 МВт, и один мощностью 130 МВт в Вирджинии.

Все электростанции в совокупности обеспечат 1,2 млн МВт ч энергии для центров обработки данных Amazon Web Services (AWS).