ФНС упростила подачу заявлений на получение субсидий для ИП

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России упростила процедуру подачи заявлений на получение субсидий для индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Индивидуальные предприниматели теперь могут сформировать заявление на получение субсидии в размере МРОТ без квалифицированной электронной подписи. ФНС России упростила функционал в личном кабинете, чтобы предприниматели, имеющие право на субсидию, смогли получить деньги быстрее", - говорится в сообщении.

По данным ФНС, заявление формируется автоматически на основе данных личного кабинета.

Ранее ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. По данным ФНС, субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на размер МРОТ (12 130 рублей).