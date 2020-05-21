Часть денег на развитие 5G в России могут отдать на поддержку ТВ-вещания

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ предлагает забрать часть бюджетных средств, направленных на развитие 5G, и отдать их на поддержку трансляции телеканалов второго мультиплекса в малонаселенных пунктах. Об этом говорится в письме замглавы Минкомсвязи Олега Иванова (копия имеется в распоряжении ТАСС) от 15 мая, направленного в АНО "Цифровая экономика" и Аналитический центр при правительстве РФ.

Согласно документу, Минкомсвязь хочет перераспределить часть средств, выделяемых в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика", в том числе "на реализацию мероприятий по распространению в 2020 году обязательных общедоступных телеканалов, входящих в состав второго мультиплекса, в населенных пунктах численностью менее 100 тыс. человек в рамках госпрограммы "Информационное общество".

В частности, изменения могут коснуться разработки и реализации плана по высвобождению частотного спектра для развертывания 5G на территории РФ в городах-миллионниках (470 млн рублей) и создания беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах (2 млрд рублей).

Кроме того, Минкомсвязь предлагает перераспределить на иные цели 619 млн рублей, выделяемых для подключения социально значимых объектов к интернету, еще 1 млрд рублей - в части разработки и реализации плана конверсии радиочастотного спектра для 5G, а также 3,3 млрд рублей средств, выделяемых на обеспечение покрытия радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения.

Позиция отрасли

Как рассказал ТАСС директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" (представляет интересы крупнейших российских IT-компаний и операторов связи) Роман Яковлев, суммарное сокращение средств, предложенное Минкомсвязью, практически обнуляет финансирование на 2020 год по созданию и реализации плана конверсии радиочастотного спектра, из чего следует полная остановка работ по развертыванию 5G на территории РФ.

"По нашему мнению, полное сокращение средств в 2020 году на работы по высвобождению радиочастотного спектра негативно повлияет как на развитие отрасли, так и приведет к невозможности выполнения задач в рамках национальной программы "Цифровая экономика" по созданию перспективных сетей связи следующих поколений (5G/IMT2020), являющихся фундаментальной основой информационной инфраструктуры для развития экономики РФ", - уверен он.

По словам источника в одном из операторов связи, отдавать деньги телевещателям, необходимые для развития 5G или для обеспечения малонаселенных пунктов и автодорог связью, совершенно нецелесообразно для задач развития экономики, учитывая миграцию аудитории ТВ из вещательных сетей в сети передачи данных. "Деньги на развитие информационной инфраструктуры надо тратить на развитие информационной инфраструктуры", - уверен собеседник агентства.

Вместе с тем, полагает источник, близкий к рабочей группе при АНО "Цифровая экономика", из-за разногласий по некоторым пунктам реализации нацпрограммы средства, выделяемые на эти мероприятия, действительно, можно было бы перераспределить.

Например, продолжил собеседник агентства, пока по-прежнему не решен вопрос с выделением "золотого" диапазона частот 3,4-3,8 ГГц для 5G, исследования по этой теме "принципиального значения и высокой срочности не имеют". "Другие вычеты - это, как правило, органическая экономия при реализации проектов (уточнение задач и списков объектов) и отказ от неприоритетных задач. Часть средств предлагается перераспределить на задачи, признанные более приоритетными в текущих условиях - например, на субсидирование распространения обязательных общероссийских телеканалов", - отметил он.

Так или иначе в отрасли понимают текущую экономическую ситуацию, в связи с чем АНО "Цифровая экономика" направила в Минкомсвязь предложения по секвестру, подержанные бизнес-сообществом, сообщил Яковлев.

Так, предлагается оставить необходимые средства на реализацию ряда мероприятий (создание опытных зон для развертывания радиоэлектронных средств 5G, разработки плана по частотам для цифрового ТВ-вещания и вынос за пределы городов-миллионников наземных спутниковых станций), чтобы обеспечить электромагнитную совместимость с оборудованием для 5G, пояснили в АНО "Цифровая экономика".

Заседание рабочей группы

Предложенные Минкомсвязью меры будут вынесены на рассмотрение рабочей группой "Информационная инфраструктура" при АНО "Цифровая экономика", а Аналитический центр в свою очередь должен дать заключение на предложения министерства. Окончательное решение будет принято по итогам заседания рабочей группы, которое должно пройти 22 мая.

В пресс-службе Минкомсвязи ТАСС заверили, что ведомство находится на постоянной связи с АНО "Цифровая экономика" и Аналитическим центром при правительстве РФ, осуществляя работы по нацпрограмме "Цифровая экономика". Рабочую переписку министерство не комментируют, добавили там.

В "Ростелекоме" ТАСС подтвердили, что указанные предложения будут обсуждаться на заседании в пятницу, признавая, что отчасти они обусловлены объективными причинами.

"Мы представим свою аргументированную позицию по этому вопросу на ближайшем заседании рабочей группы "Информационная инфраструктура", - отметили со своей стороны в пресс-службе "Билайна".

Представители МТС, "Мегафона", Tele2 и "ЭР-Телекома" воздержались от комментариев.