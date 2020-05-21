В США заявили, что пандемия не повлияет на выполнение условий торговой сделки с КНР

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не повлияет на выполнение обязательств, предусмотренных первой фазой торговой сделки между США и Китаем. С таким заявлением выступил в четверг глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу на видеоконференции, организованной газетой The Washington Post.

"Первая фаза [торговой сделки между США и Китаем] остается нетронутой", - указал Кадлоу в ответ на вопрос ведущего о том, рассматривает ли американская администрация возможность внесения изменений в соглашение на фоне пандемии. "Я думаю, Китай несколько отстает в плане закупок, но это вызвано в первую очередь тяжелыми экономическими и рыночными условиями", - подчеркнул Кадлоу.

По его словам, недавно вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел переговоры с министром финансов США Стивеном Мнучином и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. По их итогам представители американской стороны "доложили президенту [США Дональду Трампу] о том, что сделка остается неизменной". "Китай полностью придерживается выполнения ее условий", - указал Кадлоу.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и Лю Хэ. Китай согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.