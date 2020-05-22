Авиакомпания S7 открыла прямой авиарейс между Владивостоком и Анадырем

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines в пятницу открыла прямой авиарейс между Владивостоком и Анадырем. Об этом сообщается на сайте аэропорта Владивостока.

"Международный аэропорт Владивостока сообщает о запуске нового прямого рейса в Анадырь. Полеты на данном направлении начала выполнять авиакомпания S7 Airlines. 22 мая в 07:05 (00:05 мск) из международного аэропорта Владивостока отправился первый беспересадочный рейс в город Анадырь. На маршруте задействовано современное комфортабельное воздушное судно Airbus-A320neo", - говорится в сообщении.

Полеты в Анадырь будут выполнять раз в неделю, по пятницам. Вылет из Владивостока - в 07:05 (00:05 мск), прилет в аэропорт Анадыря - в 14:10 (05:10 мск). Обратный рейс вылетает в 15:25 (06:25 мск) и приземляется во Владивостоке в 18:45 (11:45 мск). Время в пути составит чуть более пяти часов.

Прямой маршрут Владивосток - Анадырь - Владивосток вошел в список субсидируемых на 2020 год по постановлению правительства РФ. Ранее из Анадыря во Владивосток можно было добраться лишь с пересадками, в том числе через Москву. Такое путешествие могло занять до нескольких суток и обойтись в десятки тысяч рублей.