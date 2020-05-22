Власти Якутии предусмотрели 150 млн рублей на ликвидацию возможных ЧС

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Власти Якутии предусмотрели в резервном фонде республики 150 млн рублей на предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства финансов региона.

"Сумма зарезервированных средств на указанные мероприятия в 2020 году составляет 150 млн рублей", - сообщили в ведомстве. Средства направят на предупреждение и ликвидацию последствий стихийных бедствий, в том числе на аварийно-спасательные работы, оказание гражданам единовременной материальной помощи и неотложные аварийно-восстановительные работы.

В ведомстве добавили, что на случай разрушения дорог во время паводка в дорожном фонде республики предусмотрено 45 млн рублей на восстановительные работы.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка в регионе пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены 1,5 тыс. жилых домов, ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилья. В нескольких населенных пунктах были затоплены дороги, дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов.