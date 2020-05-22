Минздрав одобрил переход к финальной стадии испытаний препарата "Фавипиравир"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минздрав России одобрил переход к финальной стадии сравнительного клинического исследования возможностей применения препарата "Фавипиравир" для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Минздрав России 21 мая дал разрешение на переход к финальной части исследования с расширением группы пациентов с 60 до 330 человек и вовлечением новых научных и медицинских центров. Таким образом, исследование препарата будет продолжено и охватит пациентов в 30 центрах в девяти регионах Российской Федерации", - указано в пресс-релизе.

По итогам первого этапа эффективность медикамента составила выше 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью. У 68% пациентов, принимавших "Фавипиравир", температура тела нормализовалась раньше (на третий день), чем в контрольной группе (на шестой день). В среднем освобождение организма от вируса в результате применения "Фавипиравира" происходило за четыре дня, при этом в группе стандартной терапии средний срок составил девять дней.

"Рассчитываем на позитивный финальный результат исследований, который позволит завершить регистрационные процедуры препарата в РФ и приступить к полномасштабному запуску производства и поставок лекарства в медицинские учреждения по всей стране", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

РФПИ совместно с ГК "ХимРар" уже выпущена первая партия и готовится запуск промышленного производства препарата "Фавипиравир", доказавшего эффективность при лечении в Китае и клинических исследованиях в России.