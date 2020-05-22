Экоактивисты направили письмо Путину с предложениями по выходу из кризиса из-за пандемии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не смягчать экологическое регулирование бизнеса из-за пандемии. Кроме того, авторы письма просят Путина поручить правительству разработать дополнительные климатические требования к госзакупкам и выпустить зеленые облигации для финансирования программ в области энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой приостановить на время пандемии коронавируса текущий экологический надзор, контроль и наиболее значимые процедуры экологического регулирования. По их мнению, обстоятельства требуют отложить до 2021 года и работы по восстановлению лесов, и эксперимент по введению квотирования выбросов. Данные предложения вызвали озабоченность экоактивистов.

"Общество уже активно ищет пути выхода из кризисной ситуации. Одной из важных тем является система мер поддержки бизнеса. К сожалению, помимо финансовых и фискальных предложений, выдвигаются также возможности смягчения экологических требований к бизнесу. <...> Просим вас поручить правительству разработать меры по поддержке и развитию зеленых секторов экономики и механизмов зеленого финансирования", - говорится в тексте письма, которое имеется в распоряжении ТАСС.

По мнению авторов письма, правительству следует разработать ряд мер поддержки, чтобы постепенно осуществлять переход к зеленой экономике. В частности, речь идет о включении дополнительных зеленых и климатических требований к госзакупкам, развитии механизмов государственно-частного партнерства на особо охраняемых природных территориях для развития экотуризма, выпуске целевых суверенных облигаций для финансирования программ в области энергоэффективности, развития возобновляемой энергетики.

"Мы убеждены, что залогом быстрого выхода из кризиса и повышения качества жизни в России является именно переход к устойчивой, зеленой экономике", - заключают авторы письма.