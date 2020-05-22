Единороссы предложили рассрочку для бизнеса при уплате задолженности до 15 млн рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель думских единороссов Сергей Неверов и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в пятницу внесли в нижнюю палату законопроект, позволяющий вводить рассрочку при взимании долгов с юридических лиц. Текст опубликован в думской электронной базе.

"В частности, законопроектом предлагается должнику - юридическому лицу или должнику - индивидуальному предпринимателю предоставить рассрочку исполнения требований исполнительных документов о взыскании задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору (займу) без обращения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшему исполнительный документ, если сумма задолженности не превышает 15 млн рублей", - говорится в пояснительной записке.

Авторы уточняют, что рассрочка предоставляется "на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 12 месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года, если правительством Российской Федерации не установлен иной срок".

"Индивидуальные предприниматели, МСП пытаются выжить, чтобы платить людям зарплату и продолжить работу. Вместе с коллегами по партии мы подготовили законопроект, который сможет поддержать бизнес и граждан в этих непростых условиях", - отметил Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

Соответствующие нормы включены в проект базового закона "Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период пандемии новой коронавирусной инфекции". Согласно тексту, его положения будут распространяться "на должников - юридических лиц, должников - индивидуальных предпринимателей", которые по состоянию на 1 марта 2020 года находились в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

В законопроекте указано, что на основании заявления с приложенным графиком погашения задолженности должника судебный пристав-исполнитель обязан предоставить рассрочку. "Рассрочка предоставляется однократно, на условиях поэтапного погашения задолженности в виде ежемесячных платежей в равных долях на срок рассрочки, включая месяц с которого она предоставляется", - говорится в проекте. Если график будет нарушен, то рассрочка подлежит отмене, "после чего исполнительное производство осуществляется в общем порядке без учета требований" внесенного единороссами законопроекта. Также в проекте закона прописана норма о запрете в течение срока рассрочки применять меры принудительного исполнения.

Защита пенсионеров

Кроме того, пенсионерам, не имеющим иных источников доходов, кроме пенсии, единороссы предлагают предоставить без обращения в суд однократную рассрочку по взысканию задолженности по кредитным договорам в пределах одного миллиона рублей не более чем на два года. При этом речь идет о пенсионерах, чья пенсия составляет менее двух минимальных размеров оплаты труда.

Согласно законопроекту, до 1 октября вводится мораторий на изъятие движимого имущества, находящегося по месту жительства должника. Эту меру предлагается применить на всех должников - как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.