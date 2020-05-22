{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин заявил, что поручения Путина по поддержке населения обеспечены законодательно

Теперь важно, чтобы законы были эффективно реализованы, отметил спикер Госдумы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Все поручения президента РФ Владимира Путина в области поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса полностью обеспечены законодательно. Об этом в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после принятия нижней палатой очередного пакета законодательных мер.

"Предыдущие поручения президента, которые были озвучены, законодательно обеспечены полностью. И сейчас уже вопрос за правительством, за правоприменением, регионами, муниципалитетами. - сказал Володин. - Законы приняты, важно, чтобы они эффективно были реализованы".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Дума приняла в I чтении законопроект о принципах господдержки инновационной деятельности
В нем закрепляются понятия "технологический проект", "венчурное и прямое финансирование инновационных и технологических проектов" и "институт инновационного развития"
Читать полностью