Володин заявил, что поручения Путина по поддержке населения обеспечены законодательно

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Все поручения президента РФ Владимира Путина в области поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса полностью обеспечены законодательно. Об этом в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после принятия нижней палатой очередного пакета законодательных мер.

"Предыдущие поручения президента, которые были озвучены, законодательно обеспечены полностью. И сейчас уже вопрос за правительством, за правоприменением, регионами, муниципалитетами. - сказал Володин. - Законы приняты, важно, чтобы они эффективно были реализованы".