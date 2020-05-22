Набиуллина: итогового решения по кандидатурам в набсовет Сбербанка от ЦБ пока нет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Окончательного решения по кандидатурам в наблюдательный совет Сбербанка от Банка России пока нет. В текущий момент ЦБ ведет консультации с Минфином, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"Итогового решения пока нет. Мы проводим консультации с Минфином", - сказала она.

Сейчас в наблюдательный совет Сбербанка входят от Банка России первые заместители председателя Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, член совета директоров Надежда Иванова, главный аудитор Валерий Горегляд и советник председателя Сергей Игнатьев.

Ранее Набиуллина заявляла, что число представителей ЦБ в набсовете может быть сокращено до одного человека.

Говоря о рекомендациях со стороны представителя ЦБ в набсовете кредитной организации по вопросу о дивидендах Сбербанка, она отметила, что пока их давать преждевременно. "Мы считаем сейчас важным перенести этот вопрос на конец августа - начало сентября, чтобы у нас было больше ясности, прежде всего у самих банков, по развитию ситуации. По тому, с каким уровнем потерь они сталкиваются и столкнутся - с тем, чтобы они смогли оценить потребность в капитале, которая будет нужна для того, чтобы эти потери абсорбировать", - пояснила глава ЦБ.

В начале апреля регулятор рекомендовал банкам перенести на конец августа - сентябрь 2020 года годовые собрания акционеров, на которых будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за 2019 год. Тогда в ЦБ отмечали, что перенос срока годовых собраний предоставит дополнительное время для должной подготовки к ним, в том числе для завершения составления и аудита годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финотчетности в условиях вынужденных ограничительных мер на фоне распространения коронавируса.