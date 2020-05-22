ЦБ может допустить неквалифицированных инвесторов к структурным облигациям после тестов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Банк России может предоставить неквалифицированным инвесторам доступ к низкорискованным структурным облигациям после прохождения тестирования. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках онлайн пресс-конференции.

"Структурные облигации могут быть разными. Они могут быть структурированы так, что будут совсем низкорискованными, могут быть структурированы и с достаточно высоким риском. Если нам удастся вместе с участниками рынка отделить низкорискованные структурные облигации от высокорискованных, их можно будет сделать доступными для неквалифицированных инвесторов после тестирования", - сказала она.

Закон о структурных облигациях вступил в силу в октябре 2018 года. Сейчас покупать структурные облигации могут только квалифицированные инвесторы, так как выплаты по таким бумагам зависят от определенных обстоятельств без гарантии полного возврата номинальной стоимости. Ранее в ЦБ сообщали, что регулятор совместно с рабочей группой ведет разработку критериев структурных облигаций с неполной защитой капитала, чтобы их могли покупать и простые инвесторы.

Набиуллина также добавила, что инвестиционные облигации и ETF (биржевые инвестиционные фонды) также должны быть доступны неквалифицированным инвесторам, но после прохождения тестирования.