Жители Талсы решили привлечь в город производство Tesla гигантской статуей Илона Маска

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Жители Талсы - второго по величине города Оклахомы превратили статую "Золотого бурильщика" в статую основателя компании Tesla Илона Маска. Подобным шагом, как сообщил телеканал Fox News, они надеются убедить предпринимателя открыть новый завод компании в их мегаполисе.

Местные жители раскрасили лицо "бурильщика", исправили надпись на поясе статуи с Tulsa на Tesla, а на ее груди изобразили логотип компании Маска. "Я думаю, что речь идет о том, чтобы убедить людей, что Талса лучше всего подходит для Tesla, и я действительно верю в это", - отметил мэр города Джордж Терон Байнум.