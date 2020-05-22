Жители Талсы решили привлечь в город производство Tesla гигантской статуей Илона Маска

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Жители Талсы - второго по величине города Оклахомы превратили статую "Золотого бурильщика" в статую основателя компании Tesla Илона Маска. Подобным шагом, как сообщил телеканал Fox News, они надеются убедить предпринимателя открыть новый завод компании в их мегаполисе.
Местные жители раскрасили лицо "бурильщика", исправили надпись на поясе статуи с Tulsa на Tesla, а на ее груди изобразили логотип компании Маска. "Я думаю, что речь идет о том, чтобы убедить людей, что Талса лучше всего подходит для Tesla, и я действительно верю в это", - отметил мэр города Джордж Терон Байнум.
Статуя находится недалеко от экспоцентра Tulsa Expo Center, ее возвели в 60-х годах и посвятили развитию нефтяной промышленности штата. Высота "Золотого бурильщика" достигает 75 футов (примерно 23 м), а вес - около 22 т. Она сделана из железобетона и выкрашена в золотистый цвет. Статуя стала официальным символом штата.
Сейчас Tesla ищет место для второго завода по производству электромобилей. Основными претендентами считаются Талса в Оклахоме и Остин в Техасе. На прошлой неделе отраслевое издание Electrek сообщило, что Маск намерен построить новый завод в районе города Остин. По словам его источников, предполагается, что там будут выпускать электропикапы Cybertruck и кроссоверы Model Y.