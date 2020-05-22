Препарат против коронавируса "Фавипиравир" в РФ будет называться "Авифавир"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Первый российский препарат прямого противовирусного действия от вызываемого коронавирусом нового типа заболевания с доказанной клинической эффективностью "Фавипиравир" получил российское название "Авифавир". Соответствующие заявки поданы в Роспатент, сообщается в пресс-релизе фонда.

"Авифавир" демонстрирует лучшие показатели по сравнению с другими препаратами, которые проходят в настоящее время испытания в России и за рубежом. РФПИ и "ХимРар" тесно сотрудничают как с ведущими медицинскими учреждениями, так и государственными регулирующими органами. Рассчитываем получить одобрение на выпуск "Авифавира" в ближайшем будущем", - сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Начало финального этапа испытаний препарата с увеличением количества пациентов до 330 было одобрено Минздравом России 21 мая. По итогам первого этапа клинических исследований (десять дней) "Авифавир" продемонстрировал безопасность, не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов. Эффективность препарата выше 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активность.