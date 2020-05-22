Британия уведомила Россию о введении новой таможенно-тарифной системы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российское правительство поставлено в известность о введении Великобританией новой таможенно-тарифной системы. Об этом говорится в размещенном в телеграм-канале британского посольства в РФ сообщении.

"Новые таможенные правила будут распространяться на товары, экспортируемые из стран, с которыми у Великобритании не подписаны преференциальные торговые соглашения, включая Россию. Мы уведомили правительство России о введении новой системы", - указали в посольстве.

В тексте поясняется, что такие глобальные тарифы Великобритании призваны обеспечить более простой и удобный режим по более низким тарифам, чем европейские. "[Это] облегчит для российских компаний процесс экспорта товаров в Великобританию и позволит снизить издержки", - отметили в диппредставительстве, добавив, что новая система тарифов вступит в силу с 1 января 2021 года.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений.