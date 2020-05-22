Рынок акций России закрылся в минусе на фоне дешевеющей нефти и динамики мировых торгов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил торговую неделю в минусе на фоне снижения нефтяных котировок и негативной динамики торгов на мировых площадках. Индекс Мосбиржи просел на 0,34% - до 2709,38 пункта, индекс РТС - на 1,48%, до 1188,47 пункта.

Цены на нефть после уверенного роста в течение недели перешли к снижению - Brent дешевеет на на 3,06%, до $34,94 за баррель.

Вслед за нефтью снижается и российская валюта. Курс доллара растет на 1,1% - до 71,74 руб., курс евро - на 0,62%, до 78,18 руб.

Доллар возвращается в диапазон 72-75 руб., в этих пределах он будет находиться и в начале следующей недели, считает старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. С высокой вероятностью евро до конца весны может закрепиться в пределах 78-81 руб., добавляет она.

В завершении недели на российском рынке акций наблюдалась осторожная динамика торгов, что было обусловлено как снижением оптимизма на внешних площадках, так и возвращением нефтяных котировок к снижению, поясняет инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Прогнозы экспертов

По оценкам Бахтина, в понедельник, 25 мая, торги на отечественном рынке могут пройти в относительно спокойном ключе.

"Рынки США и Великобритании будут закрыты в связи с национальными праздниками. Япония в этот день может объявить об отмене режима чрезвычайной ситуации в Токио и соседних префектурах, введенного ранее из-за COVID-19", - отмечает эксперт.

Из важной макростатистики будут опубликованы данные по ВВП Германии за I квартал, добавляет Бахмин.

Инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев полагает, что максимумы текущей недели по индексам в ближайшие дни могут остаться нетронутыми на фоне паузы в росте нефтяных цен, а также начавшегося сезона дивидендных отсечек на российском рынке.

По оценкам "БКС Премьер", в понедельник индекс Мосбиржи будет формироваться в диапазоне 2680-2750 пунктов, курс доллара - 71,5-73 руб.