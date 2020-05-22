МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россияне сохранили во второй декаде мая низкую активность на рынке вкладов, несмотря на предложения некоторых банков по повышенным ставкам. Так, общий объем вкладов в период с 10 по 19 мая снизился на 0,5%, сообщается в материалах ЦБ РФ.

"Население сохраняло низкую активность на рынке вкладов: за 10-19 мая их объем снизился на 0,5%, даже несмотря на предложение отдельными банками депозитных продуктов по повышенным ставкам, что является типичным для этого периода", - указано в материалах.

Всего с начала месяца снижение составило 0,6% на фоне роста объема наличных денег в обращении, обусловленного желанием части граждан в условиях продолжающейся самоизоляции иметь определенный запас наличных средств для ежедневных расходов.

Вместе с тем в ЦБ отмечают, что данные на середину мая не являются показательными, потому что традиционно в конце месяца происходит рост, связанный с начислением зарплат, пособий, пенсий и других выплат.

Вложения в ОФЗ

Объем вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) с 15 по 21 мая вырос на 32,1 млрд руб, говорится в еженедельном аналитическом обзоре ЦБ РФ "Финансовый пульс".

"Объем вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД увеличился на 32,1 млрд руб., доля на 21 мая составила 30,1%", - сказано в материале.

С начала квартала Минфин России привлек уже 106,1% (636,38 млрд рублей) от запланированного на II квартал объема привлечения. В свою очередь, доля нерезидентов на двух последних аукционах ОФЗ составила 20-25%. Также отмечается, что нерезиденты увеличили вложения в облигации по всей длине кривой доходности. Средний срок до погашения портфеля ОФЗ у нерезидентов на 21 мая составил 7,4 года.

Кроме того, иностранные инвесторы возобновили покупки российских акций на биржевом рынке, их сумма составила 14,9 млрд рублей. Основными покупателями корпоративных облигаций на бирже в данный период выступали некредитные финансовые организации (НФО), сумма их покупок составила 15,8 млрд рублей.

Профицит ликвидности банков

Профицит ликвидности российского банковского сектора с 15 по 22 мая вырос на 9,2%, до 1,54 трлн руб, говорится в обзоре ЦБ.

"В период с 15 по 22 мая структурный профицит вырос на 0,13 трлн руб., до 1,54 трлн руб.", - сказано в материале.

Также отмечается, что на 21 мая общий максимально возможный лимит открытых безотзывных кредитных линий пяти системно значимых кредитных организаций (СЗКО) для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности увеличился на 30 млрд рублей по сравнению с прошлой неделей и составил 1,69 трлн рублей.

Кроме того, в данный период участники рынка не предъявляли спроса на инструменты регулятора по предоставлению ликвидности (операции репо и "валютный своп"), добавили в ЦБ.

14 мая Банк России сообщил, что с конца месяца начнет проводить долгосрочные аукционы репо на сроки один месяц и один год. Операции направлены на уменьшение дисбалансов в срочности активов и пассивов кредитных организаций, создав банкам дополнительные стимулы к реструктуризации текущих ссуд и выдаче новых долгосрочных кредитов, пояснили в ЦБ.

Согласно прогнозу регулятора, профицит ликвидности на конец 2020 года составит 2,1-2,7 трлн рублей.