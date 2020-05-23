Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. О таком поручении говорится в документе, опубликованном в субботу.

"Проработать вопросы и при необходимости принять решения, касающиеся уплаты акциза на моторное топливо при реализации его конечным потребителям на автозаправочных станциях", - говорится в нем. Срок проработки вопроса - 15 июня 2020 года.

Вопрос переноса уплаты акциза с оптового сегмента на розничный обсуждается не первый год. Еще в начале 2019 года министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что такая мера позволит избежать "махинаций на автозаправках". С просьбой перенести акциз на покупательский сегмент обращались и нефтяные компании.